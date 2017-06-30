Fırat Nehri'nde Yüzen 3 Suriyeli Kayboldu (3)

CESETLERİ BULUNDU



Birecik'teki Fırat Nehri'nde kaybolmalarının ardından dalgıç polisler tarafından aranan Suriye uyruklu 16 yaşındaki Mahmud Eyyüp, 16 yaşındaki Ali Hüseyin ile üzerinden kimlik çıkmayan 15 yaşlarındaki gencin cesetlerine ulaşıldı. Polisin 2 saatlik çalışmasının ardından cesedi bulunan Suriyeli gençlerin ölüm haberi, nehir kıyısında gelişmeleri takip eden yakınlarını yasa boğdu. Gaziantep'te oturdukları ve gezi amacıyla Birecik'e gittiği öğrenilen Suriyeli gençlerin, cesetleri otopsi için Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.