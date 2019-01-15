Fırat Nehri'nde Tuttuğu Balıkları İlçede Satıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir amatör balıkçı, Fırat Nehri'nde tuttuğu balıkları ilçede satıyor.Fırat Nehri'nde balık tutan vatandaşlar, bir bölümünü de satarak gelir sağlıyor.Nehirde ağlarla yakaladıkları her biri 1 kilogram ile 15 kilogram arasında değişen büyüklükteki balıkları satan amatör balıkçılar, vatandaşlara da taze balık hizmeti sunmuş oluyor.Kurtuluş Akalın, Fırat'ta çeşitli türlerdeki balıkları tuttuğunu ve ilçeye getirdiğini anlattı.Akalın, gazetecilere yaptığı açıklamasında, "Babam da Fırat Nehri'nde tuttuğu balıkları Araban ilçesi ve kırsalında satıp ailesinin geçimini sağlardı. Şimdi ben de oğlu olarak Fırat Nehri'nde tekne üzerinde, ağlarla soğuk kış şartlarında bin bir zahmetle tuttuğum balıkları, Araban ilçesi ve çevresinde satarak ailemin geçimini sağlıyorum. Büyük balıkların 1 kilogramını 10 ile 15 lira arasında, orta boy balıkların kilogramını da 5 liradan satıyorum." dedi.

Kaynak: AA