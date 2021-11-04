FIRAT NEHRİ'NDE KURULAN LİMANDA SONA YAKLAŞILDI

FIRAT, MALATYA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri'nin Şanlıurfa- Adıyaman arasında oluşturduğu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Takoran Vadisi'nde turist yoğunluğu ile tur teknesi sayısının da artması üzerine yapımı devam eden liman inşaatında sona gelindi.

Türkiye'nin en fazla su taşıyan ve akış hızı en yüksek nehirlerinden Fırat'ın yıllar içinde meydana getirdiği Takoran Vadisine 250 araçlık otoparkın ardından başladığı liman inşaatında son aşamaya gelindi. Siverek ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Mezra Mahallesi'nden başlayıp Adıyaman'ın Gerger ilçesine kadar yaklaşık 20 kilometrelik mesafeyi kapsayan Takoran Vadisin zengin bitki örtüsünün yanı sıra pek çok mağara ve küçük koyları da barındırıyor. Bölge halkının 'saklı cennet' olarak da isimlendirdiği vadide gün batımında suya yansıyan kızıllık ve kaya gölgeleriyle güzel manzara oluşturması turist yoğunluğuna ve tur teknesi sayısının artması üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki vadi de tur tekneleri için liman çalışmasında son aşamaya gelirken, tur teknelerinin rahatlıkla park edebilecekleri limanın çalışmaları da sürüyor. Baki Mahalle Muhtar Sıtkı Köprüdüz, vadide belediye tarafından yürütülen hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirterek, emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür etti.