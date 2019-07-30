Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 22 Temmuz'da serinlemek için Fırat'a giren Edip Kılıç'ın bulunması için nehrin debisi düşürülecek.

Birecik ilçesinde 8 gün önce Fırat Nehri'ne giren 5 çocuk babası Edip Kılıç'ı (41) arama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce bugün su yüzeyinde yapılan arama çalışmalarında da Kılıç'a ulaşılamadı.

Birecik Barajı'nın kapaklarının kapatılarak nehrin debisinin düşürülmesinin ardından yarın, su altı polisleri ve AFAD ekiplerince su yüzeyinden ve su altından arama çalışması gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Fırat Nehri kıyısındaki bir parkta bekleyen Kılıç'ın yakınlarını ziyaret etti.

Nehre girdikten sonra haber alınamayan Kılıç için arama çalışmalarının, bulunana kadar devam edeceğini ifade eden Akıl, Birecik Barajı'nın kapaklarının kapatılarak nehirdeki su akışının azaltılacağını söyledi.

Akıl, aileden metanetli olmalarını isteyerek, kayıp olan Kılıç'ı en kısa sürede bulmak için her türlü çalışmanın yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA