FIRAT NEHRİ'NDE CESET BULUNDU
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FIRAT NEHRİ'NDE CESET BULUNDU

FIRAT NEHRİ'NDE CESET BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde, Birecik'te meydana geldi. Fırat Nehri'ndeki sulama kanalının ızgara tellerine takılı cesedi görenler, polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cesedin çıkarılması için su altı dalgıç polislerinden yardım istedi. Dalgıç polislerin halatla kanaldan çıkardığı ve üzerinde kimlik bulunmayan erkeğe ait ceset, otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FIRAT NEHRİ'NDE CESET BULUNDU
FIRAT NEHRİ'NDE CESET BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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