Fırat Nehri'nde Boğulan Suriyeli Gencin Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Rando'nun cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Nizip ilçesi kırsal Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcak hava nedeniyle serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 19 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Rando bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Jandarma ve arama kurtarma ekiplerine haber verilmesi sonrası yapılan çalışmalar sonucu Rando'nun cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze Nizip'ten alınarak otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada otopsi işlemleri yapılan cenaze defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Gencin bugün Nizip Asri Mezarlık'ta defnedileceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA