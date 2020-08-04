Fırat Nehri'nde boğulan gençlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi Serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde akıntıya kapılarak boğulan 2 gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde akıntıya kapılarak boğulan 2 gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Olay, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Nizip ilçesi Kale Meydanı kırsal Mahallesi'nde meydana gelmişti. Mahalleye yakın bir bölgeden geçen Fırat Nehri'ne giren Musa Alav (26) ile Yusuf Alhamdo (19) isimli yabancı uyruklu iki genç, akıntıya kapıldıktan sonra boğularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yabancı uyruklu iki gencin cenazesi, Nizip Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

İki gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA