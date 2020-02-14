Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişinin cesedine ulaşıldı
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Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişinin cesedine ulaşıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, bir balıkçı firmasına ait fiber teknenin Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak batması sonucu kaybolan Şerif Kaya'nın (54) cesedi bulundu.

14.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:46
Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişinin cesedine ulaşıldı

'ın ilçesinde, bir balıkçı firmasına ait fiber teknenin üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak batması sonucu kaybolan 'nın (54) cesedi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile gönüllü vatandaşlarca yürütülen arama çalışmaları sonucu köprünün ayağında Kaya'nın cesedine ulaşıldı.

Dalgıç ekip tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Dün Keban ilçesinde bir balıkçı firmasına ait fiber tekne Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak batmış, kazada alabora olan tekneyi kullanan kkaybolmuştu.

Kaynak: AA
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