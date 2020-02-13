Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişi için arama çalışması başlatıldı
Elazığ'ın Keban İlçesinde bir balıkçı firmasına ait fiber tekne Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak battı.
13.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:58
Elazığ'ın Keban İlçesinde bir balıkçı firmasına ait fiber tekne Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak battı.
Kazada alabora olan tekneyi kullanan Şerif Kaya ((54) kayboldu.
Köprüde nöbet tutan jandarma ekiplerinin kazayı görmesi üzerine, AFAD ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama polislerince nehirde arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA