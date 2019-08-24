Fırat nehri kıyısında ceset parçaları bulundu

24.08.2019 20:22

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehrinin kıyısında balıkçılar ceset parçaları buldu.



Edinilen bilgiye göre, Fırat Nehrinde balık tutan vatandaşlar, kıyıya vuran ceset parçalarını fark etti. Balıkçılar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, insana ait olduğu tahmin edilen ceset parçaları ve kemikleri topladı.



Ceset, kimliği ve cinsiyeti belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA