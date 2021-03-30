Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki okullara Türkiye'den kütüphane desteği
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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki okullara Türkiye'den kütüphane desteği

Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki okullara Türkiye'den kütüphane desteği

Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırdığı Cerablus, Afrin ve Azez'deki 805 okula kurulması planlanan kütüphanelerden 400'ü tamamlandı.

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Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırdığı Cerablus, Afrin ve Azez'deki 805 okula kurulması planlanan kütüphanelerden 400'ü tamamlandı.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilikder) öncülüğünde AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle Cerablus, Afrin ve Azez'de "İyilik Kütüphaneleri" sloganıyla başlatılan proje kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Geçen yıl başlatılan proje kapsamında şu ana kadar 400 okula kütüphane kuruldu.

İyilikder Gaziantep Temsilcisi Cavit Karakaş, AA muhabirine, AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığıyla imzaladıkları protokol kapsamında Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerdeki 805 okula 805 kütüphane yapmaya başladıklarını anlattı.

Yaptıkları çalışmaların çocukları çok mutlu ettiğini vurgulayan Karakaş, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 400 kütüphane kurduk. Her birinde 100 kitap var. Türkçe, Arapça, Kürtçe dillerinde. Fikir kitaplarının yanı sıra çocuk kitapları, romanlar ve hikayeler var. Türkçe'den Arapça'ya çevrilen tercüme eserler de var. Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı kitaplar yer alıyor. AFAD ve İyilikder olarak kitaplık ve kitap konusunda destek oluyoruz. Mili Eğitim Bakanlığı ise okulların tespitinde, lojistik konuda bize destek oluyor. Öğrenciler kitaplıklardan çok memnun. Yine bizim de katkılarımızla kurulan kültür merkezinde kitap tahlili programları yapılmaya başladı. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Ciddi talepler var. Önümüzdeki ay da El Bab'da kütüphanelerin açılış programı gerçekleştirilecek."

Kütüphane sayısının arttırılması hedefleniyor

Kütüphanelerdeki kitap sayısının şu an için yeterli olmadığını, sayının binlere, iki binlere çıkması gerektiğine işaret eden Karakaş, "Yapılan bir tohumdu. 805 kütüphaneden sonra da durmayacağız. Hedefimiz kütüphanedeki kitap sayısını arttırmak, eğitim programları yapmak, çocuklarla kitap tahlili programları yaparak okuma noktasında bilincin yükselmesi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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