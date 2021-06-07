Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Huzur ve güvenliğin teminatı olan komandolarımız 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş