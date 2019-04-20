Fırat Kalkanı Harekatı Spor Şöleni Başladı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Fırat Kalkanı Harekatı 1. spor şöleni başladı. Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman'ın talimatıyla Elbeyli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Fırat Kalkanı Harekatı 1. spor şöleni başladı. Futbol, voleybol, masa tenisi, atletizm ve gülle atma alanlarında sportif müsabakalar yapılıyor. Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, İlçede farklı bir etkinliğe imza attıklarını ifade ederek, "Fırat Kalkanı harekatıyla ilçemizin Suriye sınırın da içerisinde bulunduğu karşısındaki Suriye toprakları, terör örgütü DEAŞ'dan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından temizlendi. Fırat Kalkanı Hareketi bölgesine huzur, barış geldi. Bizde Fırat Kalkanı Harekatının yıl dönümü yaklaşırken, Fırat Kalkanı Harekatı 1'inci spor şöleni düzenliyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA