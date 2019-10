10.10.2019 11:51

Fırat Kalkanı Harekatı şehidinin babasından 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu: "Her şey vatan, bayrak için"

Fırat Kalkanı Harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç:

"Bir oğlum daha var onu da Suriye'ye gönderirim, gerekirse ben de giderim" diyerek duygulu anlar yaşadı

ADANA - Fırat Kalkanı Harekatında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç, "Her şey vatan ve bayrak için. Bir oğlum daha var onu da Suriye'ye gönderirim, gerekirse ben de giderim" diyerek Türk bayrağını öpüp duygulu anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin Suriye sınırında terör koridorunun oluşmasının önüne geçmek için dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı daha önce Suriye'ye yapılan "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatlarında şehit olan askerlerin ailelerini hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Bu ailelerden biri de, 8 Şubat 2017 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası 60 yaşındaki Mehmet Kılıç. Evlendikten 3 ay sonra Fırat Kalkanı Harekatına katılan oğlunun kendilerine Suriye'ye gittiğini söylemediğini belirten baba Kılıç, "Oğlum şehit olduktan sonra Zeynep Hüma Kılıç ismini verdiğimiz bir de kız çocuğu oldu. Şimdi 2 yaşında. Oğlum vatan ve bayrak için kızını hiç görmedi. Vatan sağolsun" dedi.

Barış Pınarı Harekatının da gerekli olduğunu, bu nedenle yapıldığını ifade eden Kılıç, "Cumhurbaşkanımız iyi bir yürek ile karar verip Suriye'ye girdi ve gereken dersi verdi. Oğlum askerliği çok severek yapıyordu 5 yıllık uzman askerdi. Suriye'ye harekat tam zamanında oldu eğer yapılmasaydı başka güçler gelip buralara yerleşecekti o zaman daha da kötü olacaktı. Her gün şehitlerimiz olacaktı ama şu anda temizleniyor ve temizlenecek her şey vatan için" diye konuştu.

Bir oğlunu şehit verdiğini, bir oğlu daha olduğunu söyleyen Kılıç, "O oğlum da seve seve Suriye'ye gider. Benim yaşım 60 vatan için ben de giderim. Suriye ve Irak görüyorsunuz buralar paramparça ne bir hükumet ne de bir devlet var. Biz de oralar gibi olurduk ama Cumhurbaşkanımız cesur duruşuyla her şeyi zamanında yapıyor. Oğlum kendi çocuğunu daha görmemişti burada izindeydi gitti sonrasında şehit oldu, hanımı hamile kalmış. Biz Suriye'de olduğunu bilmiyorduk hep Kars'ta olduğunu söylüyordu. Bazen yabancı numarayla arıyormuş beni ben de yabancı diye bakmıyordum ama arayan oğlummuş. Vatan uğruna çocuğunu görmedi her şey bayrak ve vatan için. Şu an Türkiye mutlu ve huzurlu daha da iyi olacak bundan eminiz" diye konuştu.

