Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına saldırı 2 şehit, 2 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına saldırı 2 şehit, 2 yaralı (2)ŞEHİTLERİN CENAZESİ GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİSuriye'nin El Bab bölgesinde teröristler tarafından kirpi aracına yapılan saldırıda şehit olan 2 askerin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına saldırı 2 şehit, 2 yaralı (2)

ŞEHİTLERİN CENAZESİ GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Suriye'nin El Bab bölgesinde teröristler tarafından kirpi aracına yapılan saldırıda şehit olan 2 askerin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yaralı 2 asker ise Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin El Bab kentinde, gece saatlerinde kirpi aracına teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Silah arkadaşları tarafından bölgeden tahliye edilen 2 yaralı asker Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, şehitlerin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na getirildi.

Hastaneye Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan'ın geldiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı