Fırat Kalkanı Harekatı beş yaşında

5 yıl önce bugün Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Fırat kalkanı harekatı 5 ay sürdü.

5 yıl önce bugün Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Fırat kalkanı harekatı 5 ay sürdü. 15 Temmuz hain darbe girişiminden 40 gün sonra başlatılan harekatla, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sınırıyla teması tamamen kesildi. Bir diğer terör örgütü PYD/YPG'nin sınır boyunca terör koridoru kurup Akdeniz'e çıkma planına büyük bir darbe vuruldu. Mehmetçiğin operasyonu sonrasında Cerablus, Azez, Çobanbey ve el-Bab hattı kontrol altına alınırken, üç binden fazla terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta 71 askerimiz de şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde 2 bin 55 kilometrekare alanı terörden arındırılırken, bölge, son beş senede ülkenin en güvenilir ve huzurlu alanı olduğu için çok sayıda göç aldı. Şam'ın yerlerinden ettiği on binlerce sivil son bir sene içinde bu bölgeye sığındı. Bölgede şu an 1,5 milyondan fazla sivil yaşıyor. Türkiye'nin desteği ile eğitilen 5 bin polisin güvenliği sağladığı bölgede, ülkenin farklı noktalarından siviller de bulunuyor. Onarılan 500 okulda 6 bin öğretmen, yeniden eğitim hayatına dönen 200 bin öğrenciye ders veriyor. Mevcut hastanelere ek olarak yenileri inşa ediliyor. Türkiye, harekatın tamamlanmasının ardından bölgedeki camilerin onarımı için de çalışmalara başladı. Bölgede şu ana kadar 100'den fazla caminin tadilatı yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı