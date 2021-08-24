Fırat Kalkanı Harekatı beş yaşında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fırat Kalkanı Harekatı beş yaşında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

5 yıl önce bugün Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Fırat kalkanı harekatı 5 ay sürdü.

5 yıl önce bugün Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Fırat kalkanı harekatı 5 ay sürdü. 15 Temmuz hain darbe girişiminden 40 gün sonra başlatılan harekatla, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sınırıyla teması tamamen kesildi. Bir diğer terör örgütü PYD/YPG'nin sınır boyunca terör koridoru kurup Akdeniz'e çıkma planına büyük bir darbe vuruldu. Mehmetçiğin operasyonu sonrasında Cerablus, Azez, Çobanbey ve el-Bab hattı kontrol altına alınırken, üç binden fazla terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta 71 askerimiz de şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde 2 bin 55 kilometrekare alanı terörden arındırılırken, bölge, son beş senede ülkenin en güvenilir ve huzurlu alanı olduğu için çok sayıda göç aldı. Şam'ın yerlerinden ettiği on binlerce sivil son bir sene içinde bu bölgeye sığındı. Bölgede şu an 1,5 milyondan fazla sivil yaşıyor. Türkiye'nin desteği ile eğitilen 5 bin polisin güvenliği sağladığı bölgede, ülkenin farklı noktalarından siviller de bulunuyor. Onarılan 500 okulda 6 bin öğretmen, yeniden eğitim hayatına dönen 200 bin öğrenciye ders veriyor. Mevcut hastanelere ek olarak yenileri inşa ediliyor. Türkiye, harekatın tamamlanmasının ardından bölgedeki camilerin onarımı için de çalışmalara başladı. Bölgede şu ana kadar 100'den fazla caminin tadilatı yapıldı.

(İHA)

Fırat Kalkanı Harekatı beş yaşında
Fırat Kalkanı Harekatı beş yaşında
Fırat Kalkanı Harekatı beş yaşında
Fırat Kalkanı Harekatı beş yaşında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Suriyeli genç, 'Bavulunu topla' yorumuna oynayarak yanıt verdi: Biz sizi göndereceğiz
Suriyeli genç, "Bavulunu topla" yorumuna oynayarak yanıt verdi: Biz sizi göndereceğiz
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Barış Arduç Aleyna Tilki Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Muslera Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fırat Kalkanı Harekatı beş yaşında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 12:55:55. #1.16#

title