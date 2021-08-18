Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı
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Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı

Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında köprülerin yıkılarak ulaşımın zorlaştığı bölgeye Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen ve kritik öneme sahip olan Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü yaklaşık 5 dakikada kurulup 5 dakikada toplanabilmesi ile...

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında köprülerin yıkılarak ulaşımın zorlaştığı bölgeye Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen ve kritik öneme sahip olan Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü yaklaşık 5 dakikada kurulup 5 dakikada toplanabilmesi ile güven saçıyor. Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılan köprü bu kez ise sel bölgesinin imdadına yetişti.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen noktalardan Bozkurt ilçesinde yer alan Ezine Çayı'nın taşması sonucu tüm ev ve iş yerleri hasar görürken birçok can kaybı yaşandı. Çay üzerinde yer alan köprülerin neredeyse tamamı yıkıldı. İlçede yaraların sarılabilmesi adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaşanan sel felaketi üzerine operasyon bölgelerinde de sık sık kullanılan kaydırmalı köprü tankları ve sabit köprü araçlarını 3 gün önce Bozkurt ilçesine göndererek kurulumunu tamamladı.

Dost birliklerin hareket kabiliyetini arttırmak maksadı ile muharebe sahasında karşılaşılan 24 metreye kadar olan açıklıklardan geçmek için kullanılan taktik köprü, ilçede iki mahalle arasında bulunan köprülerin sel sularının etkisiyle yıkılmasının ardından geçişlerin sağlanabilmesi için kuruldu. Köprü genelde; kritik öneme sahip olan geçiş noktalarına düşmanın yaptığı saldırılar sonucunda, doğal afetlerin kopardıkları köprülerin zarar görmesi durumunda söz konusu kritik geçiş noktalarında kullanılıyor.

5 dakikada kurulup, 5 dakikada toplanıyor

Normal bir köprünün yapımı yaklaşık 5 ila 15 gün arasında değişirken kulesiz tank tarafından taşınan ve 5 dakikada kurularak 5 dakikada toplanabilen köprü; alüminyum malzemeden yapılıyor. Her iki uçtan serilip toplanabilen köprünün bir parçasının uzunluğu 13 metre, iki parçası birleştiğinde ise uzunluğu 26 metreye ulaşıyor. Leopard1 A3 T4 tankı ile ilçeye getirilerek Mehmetçik tarafından kısa bir sürede kurulan köprü iki mahalle arasında geçişin sağlanabilmesi adına büyük kolaylık sağlıyor. Genellikle muharebe bölgelerinde kullanılan köprü bu kez ise sel felaketinin yaşandığı ilçede ekipler ve vatandaşın imdadına yetişti.

Sel bölgesinin imdadına yetişti

Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere çoğu harekatta kullanılan köprü bu kez ise sel bölgesinin imdadına yetişti. Kritik öneme sahip köprü, harekat esnasında kısa sürede kurulması ile taarruzun sekteye uğramaması ve harekatın devamı konusundan büyük önem taşıyor. - KASTAMONU

Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı
Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı
Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı
Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı
Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı
Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı
Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı
Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı
Fırat Kalkanı Harekatı başta olmak üzere birçok harekatta kullanılmıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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