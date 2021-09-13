Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan PKK/ Ypg'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber : ANKARA,
Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi | MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.