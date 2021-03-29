Son dakika! MSB: "2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! MSB: "2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! MSB: '2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmesine yönelik paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Binnur Kaya Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! MSB: "2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 11:44:17. #1.16#
title