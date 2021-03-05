Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten