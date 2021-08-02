Son dakika haber! MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber! MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber! MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgeye yönelik saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacak" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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