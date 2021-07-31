"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
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"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımızdan teröriste geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

'Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'
'Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'
'Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'
'Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Haberler
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