Son dakika haberi: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre FIRAT Kalkanı bölgesine saldırı düzenleyen 3 terörist, etkisiz hale getirildi.

FIRAT Kalkanı bölgesine saldırı düzenleyen 3 terörist, etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonları sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG'li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren Kahraman Komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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