Fırat Kalkanı bölgesinde YPG/PKK üyesi bir kişi yakalandı
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Fırat Kalkanı bölgesinde YPG/PKK üyesi bir kişi yakalandı

30.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:46
Fırat Kalkanı bölgesinde YPG/PKK üyesi bir kişi yakalandı

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus kentinde terör örgütü YPG/PKK üyesi bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus kentinde terör örgütü YPG/PKK üyesi bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus kentinde yerel kolluk birimlerince terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, zanlının yerel adli makamlarca gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 13:51:34. #1.14#
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