'FIRAT KALKANI' BÖLGESİNDE YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU (EK)

TÖRENLE UĞURLANDI

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez kasabasında 30 Nisan'da PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastenede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin'e gönderildi.

30 Nisan günü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları ateşte Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Yıldırım, sabaha karşı doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. 27 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan Yıldırım'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlık Gasilhanesi'ne getirildi. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla konvoy eşliğinde 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Yıldırım'ın naaşı burada düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin'e gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Dua okunması

Cenazenin çıkarılması

Cenaze aracının çıkışı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Karir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Kaynak: DHA