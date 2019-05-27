'Fırat Kalkanı' bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: DHA

- Ankara