Fırat Kalkanı Bölgesinde yaralanan asker baba ocağında

Fırat Kalkanı Bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Akviran, hastanedeki tedavisinin ardından memleketi Konya'nın Ereğli ilçesi Taşağıl Mahallesi'ndeki baba ocağına geldi.

Fırat Kalkanı Bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Akviran, hastanedeki tedavisinin ardından memleketi Konya'nın Ereğli ilçesi Taşağıl Mahallesi'ndeki baba ocağına geldi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Bölgesi'nde, 25 Temmuz 2021 tarihinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Akviran Gaziantep'teki tedavisinin ardından ev istirahatine çıktı.

Saldırıda sağ bacağını kaybeden Uzman Çavuş Gökhan Akviran, evine varışında, "Ne mutlu bugünüme. Bu gururu bana yaşattılar çok şükür, gelenlere de çok teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum Allah razı olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı bunu biliyorum komutanlarım ispatladı bunu. İçim çok rahat." dedi.

Gazinin annesi Fadime Akviran da "Çocuğum evine geldi sağ salim. Allah onu bana bağışladı. Allah'ım nice askerlerimizi annesine babasına bağışlasın. Ne mutlu bugünümüze de şükür çocuğum evine geldi." dedi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay