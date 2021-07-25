Fırat Kalkanı Bölgesinde Teröristlerin Saldırısı Sonucu 2 Kahraman Silah Arkadaşımız Şehit Oldu
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Fırat Kalkanı Bölgesinde Teröristlerin Saldırısı Sonucu 2 Kahraman Silah Arkadaşımız Şehit Oldu

Fırat Kalkanı Bölgesinde Teröristlerin Saldırısı Sonucu 2 Kahraman Silah Arkadaşımız Şehit Oldu
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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

Kaynak: Habermetre

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