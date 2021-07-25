MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlar devam ediyor

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlar devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde sivil bir kadını yaralayan teröristlere yönelik operasyonların devam ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde sivil bir kadını yaralayan teröristlere yönelik operasyonların devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, hedef gözetmeksizin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde sivil, masum bir kadını yaralayan teröristlere Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara devam edilmektedir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz...
Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz...
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının...
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Fatma Girik Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Metin Oktay Jimmy Durmaz İsmail Köybaşı Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlar devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 15:10:14. #1.16#

title