MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlar devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde sivil bir kadını yaralayan teröristlere yönelik operasyonların devam ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde sivil bir kadını yaralayan teröristlere yönelik operasyonların devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, hedef gözetmeksizin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde sivil, masum bir kadını yaralayan teröristlere Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı