Fırat Kalkanı bölgesinde terör saldırısı önlendi
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Fırat Kalkanı bölgesinde terör saldırısı önlendi

09.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:54
Fırat Kalkanı bölgesinde terör saldırısı önlendi

Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı yerel güvenlik güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bomba düzeneğini tespit ederek, terör saldırısını engelledi.

Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı yerel güvenlik güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bomba düzeneğini tespit ederek, terör saldırısını engelledi.

SMO kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez merkezindeki işlek bir caddede bomba düzeneği tespit edildi.

Güvenlik güçleri, bomba düzeneğini etkisiz hale getirdi.

Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez ve Bab ilçelerinde 31 Ocak'ta terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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