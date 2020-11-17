Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı
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Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı

17.11.2020 09:17 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:21
Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü üyesi 3 şüpheli yakalandı

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab ve Cerablus kentlerinde terör örgütü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ üyesi 3 şüpheli yakalandı.

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab ve Cerablus kentlerinde terör örgütü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ üyesi 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, El-Bab ve Cerablus kentlerinde bulunan yerel kolluk kuvvetlerine Valilik koordinesinde danışmanlık hizmeti verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Münbiç bölgesinde 2014-2016 yılları arasında terör örgütü DEAŞ üyesi olarak, 2016 yılından itibaren ise terör örgütü PKK/YPG/PYD terör örgütü üyesi olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen G.H, El Bab'a bağlı Bzaa-Razi Mahallesi'nde bulunan evde yerel kolluk tarafından yapılan adli aramada yakalanmıştır. Aynı örgütlere çalıştığı belirlenen M.H. ise Al Vilat Mahallesi'nde yakalanmıştır. Cerablus kentinde ise terör örgütü DEAŞ üyesi M.E.M. örgütün hücre evinde yakalanmıştır. Evde yapılan aramada çok sayıda silah ve cep telefonu ele geçirilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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