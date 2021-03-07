Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan operasyonda saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı