Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi

07.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:39
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan operasyonda saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan operasyonda saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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