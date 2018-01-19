Fırat Kalkanı Bölgesinde Karne Heyecanı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından özgürleştirilen ve eğitim faaliyetlerinin yeniden başlatıldığı Cerablus ve Bab bölgesindeki 75 bin öğrenci karnelerini aldı.

Terör örgütü DEAŞ kontrolündeyken nüfusu gerileyen ve okulları harabeye çevrilen Cerablus ile Bab'daki okullarda karne heyecanı yaşandı. Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonu sayesinde yürütülen eğitim faaliyetlerinde öğrencilere karneleri, Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete tarafından verildi.

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekiplerle harekatın hemen ardından okulların tadilata alındığını hatırlattı.

Kısa zamanda okulların yeniden öğrencilerle buluşturulduğunu ve eğitim hayatının başlatıldığını belirten Mete, dün itibarıyla 75 bin öğrenciye karnelerinin verildiği kaydetti.