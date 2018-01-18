Fırat Kalkanı Bölgesinde İlk Karne Heyecanı

AZEZ/ Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan bölgede Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın katılımıyla ilk karne heyecanı yaşandı.

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez, Bab, Cerablus ilçeleri ile Çobanbey beldesi ve köylerde Türkiye'nin desteğiyle eğitim veren okullarda, öğrenciler 3 yıl sonra ilk kez karne aldı.

Muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Ahtarin beldesindeki karne törenine Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz katıldı.

Kilis Valisi Tekinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Ahtarin'e öğrencilerimizin yarı yıl karne sevincini paylaşmaya geldik. Buradaki okulların onarımından donanımına kadar, öğretim görevlisi desteğine kadar her şeyini bizler destekliyoruz. Çocuklarımızın sıcak ortamlarda, güvenli ortamlarda yeniden okulla buluşmaları için Türkiye elinden geleni yapmakta." dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Tekinarslan, "Şu an bu okulda 550 öğrencimiz var. Hepsi hayatlarından memnunlar, sıcacık ortamlarda Türkiye'de öğrencilerin sahip olduğu eğitim imkanına kavuşturulmuş oldu." diye konuştu.

Fırat Kalkanı bölgesinde en kapsamlı destek faaliyetlerinden birinin eğitim olduğunu ifade eden Tekinarslan, "Türkiye'nin varlığı adalet, güvenlik ve güven, hak, hukuk, eğitim, sağlık, barınma, ekmek ve AŞ demek. Ülkemizin bu konudaki faaliyetlerini sahaya en iyi şekilde yansıtmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "37 okulda inşaat devam etmektedir"

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz de Mart 2016'dan itibaren Fırat Kalkanı bölgesinde eğitim öğretim faaliyetlerini organize etmek için yola çıktıklarını belirterek "Bölgede şu an 3 bin 412 personelimiz bulunmakta. 6 bölgede faaliyet göstermekteyiz. İsimlerini sayacak olursam, Azez merkez, kamplar bölgesi, Çobanbey, Ahtarin, Mari ve Soran olmak üzere 6 bölgede faaliyet göstermekteyiz." dedi.

Alagöz, Fırat Kalkanı bölgesinde eğitim öğretim faaliyeti verdikleri okullarda (sadece Kilis Valiliğinin desteklediği) yaklaşık 83 bin 416 öğrenci olduğunu söyledi.

Eğitim gören öğrencilerin büyük bir kısmının ilkokul kısmında olduğunu kaydeden Alagöz, "Bölgede 6 yıldır eğitim öğretim yapılmamış, dolayısıyla bizim bu bölgeye ulaşmamızla birlikte hızlı bir şekilde eğitime de ulaşıldı. Kayıtlı 83 bin 416 öğrenci eğitim öğretim faaliyetlerinden yararlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Alagöz, "248 tane okulumuzda eğitim öğretim faaliyeti devam etmektedir. Bunlar bizim Kilis sektöründeki okul sayımız. 37 okulda inşaat devam etmektedir." ifadesini kullandı.

- Fırat Kalkanı bölgesinde eğitim seferberliği

Bölgedeki okullar yaklaşık 3 yıllık DEAŞ esareti altında büyük hasar almıştı. Örgüt eğitimi yasaklamış, okulları ise terör eylemleri için kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Maarif Vakfı desteğiyle eğitim alanında önemli adımlar atıldı. Bölgede muhaliflere bağlı eğitim müdürlükleri kurularak zarar gören okullar tespit edildi ve onarım çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda onlarca okul tamir edilerek eğitim vermeye hazır hale getirildi. Onarımı tamamlanan okullara gerekli eğitim malzemelerinin büyük bir kısmı yine Türkiye'den geldi. Eğitim seferberliği kapsamında okullarda görev olacak öğretmenlere de özel kurslar verildi.

AA muhabirlerinin, Fırat Kalkanı bölgesindeki eğitim müdürlüklerinden aldığı bilgiye göre, bölgede 450 okul onarılırken, 6 bin öğretmen Türkiye'nin verdiği formasyon eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı. Bölgede yaklaşık 150 bin öğrenciye ders veriliyor.