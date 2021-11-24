Fırat Kalkanı bölgesinde görevli özel harekat polisler Siirt'te döndü - Haberler
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Fırat Kalkanı bölgesinde görevli özel harekat polisler Siirt'te döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fırat Kalkanı bölgesinde görevli özel harekat polisler Siirt'te döndü

Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne göreve giden Siirt Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polisler, görevlerini başarıyla yerine getirdikten 3 ay sonra Siirt'e geri döndü.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne göreve giden Siirt Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polisler, görevlerini başarıyla yerine getirdikten 3 ay sonra Siirt'e geri döndü.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polisler için müdürlük, bahçesinde sabah saatlerinde karşılama töreni düzenlendi. Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, güvenlik güçlerini tebrik etti.

Yılmaz, "Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 3 ay süre ile görev yapan Siirt Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Kahraman Özel Harekat personelimizi sabah saatlerinde törenle karşılayıp kahramanlarımızı tek tek tebrik ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" dedi. - SİİRT

Fırat Kalkanı bölgesinde görevli özel harekat polisler Siirt'te döndü

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