Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

24.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:32
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azez'e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevzilerin de imha edildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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