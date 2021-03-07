Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı. Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan operasyonda Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN