Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

17.10.2020 18:35 | Son Güncelleme: 17.10.2020 18:38
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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