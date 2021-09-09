Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Son dakika haber: MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haber: MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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