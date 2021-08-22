Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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