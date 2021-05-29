Son dakika: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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