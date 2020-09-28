Fırat Kalkanı bölgesinde 2 DEAŞ üyesi yakalandı
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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 DEAŞ üyesi yakalandı

28.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 28.09.2020 19:24
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 DEAŞ üyesi yakalandı

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab kentinde terör örgütü DEAŞ üyesi 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab kentinde terör örgütü DEAŞ üyesi 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'ın Bzaa bölgesinde yerel kolluk birimlerince DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, zanlıların yerel adli makamlarca gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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