Fırat Kalkanı Bölgesinde 14 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li teröristin Mehmetçik tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildiğini ve bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA