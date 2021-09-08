Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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Fırat Kalkanı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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