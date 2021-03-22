Fırat Kalkanı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Fırat Kalkanı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

22.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:17
Fırat Kalkanı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Kilis'e yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının hesabı sorulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda, Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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