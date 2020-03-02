Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki sivillerden TSK'nin İdlib'deki harekatına destek
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Azez halkı ile Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için gösteri ve toplantı düzenledi.
02.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:15
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Azez halkı ile Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için gösteri ve toplantı düzenledi.
Kaynak: AA