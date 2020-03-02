Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki sivillerden TSK'nin İdlib'deki harekatına destek
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Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki sivillerden TSK'nin İdlib'deki harekatına destek

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Azez halkı ile Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için gösteri ve toplantı düzenledi.

02.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:15
Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki sivillerden TSK'nin İdlib'deki harekatına destek

'nin kuzeyinde Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan halkı ile Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için gösteri ve toplantı düzenledi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki sivillerden TSK'nin İdlib'deki harekatına destek
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