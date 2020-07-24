Fırat'ın koruma altındaki "kelaynakları"na rekor sayıda yavru eklendi
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Fırat'ın koruma altındaki "kelaynakları"na rekor sayıda yavru eklendi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan koruma altında bulunan kelaynaklara bu yıl 68 yavru eklendi.

Fırat'ın koruma altındaki
24.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:03

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan koruma altında bulunan kelaynaklara bu yıl 68 yavru eklendi.

Dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de, küçük bir grubu da Suriye'de bulunan kelaynaklar, 1977'den bu yana ilçede Fırat Nehri kenarındaki, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.

İstasyonda 43 yıl önce 11 kelaynak ile başlayan kuşların sayısını çoğaltma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Üreme döneminin başladığı şubat ayının sonlarına doğru Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına salınan kelaynaklar, göç mevsimi geldiğinde temmuz ayında tekrar kafeslere alınıyor.

İstasyonda yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirin de aralarında bulunduğu özel menüyle beslenen kelaynaklar, bölgede halk tarafından "bereketin sembolü" olarak nitelendiriliyor.

Birecik'teki istasyonda kelaynaklardan 2011'de 27, 2012'de 33, 2013'de 34, 2014'de 42, 2015'de 52, 2016'da 38, 2017'de 45, 2018'de 64 ve 2019'da 25 yavru alındı.

Bu yıl doğaya bırakılan kelaynaklardan ise kayıtlardaki en yüksek rakama ulaşılarak 68 yeni yavru alındı. Bu sayede istasyondaki kelaynak sayısı 287'ye ulaştı.

Tedbirler sayesinde rekor yavru elde ettik

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 43 yıl önce Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu'nda başlatılan çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Nesli tehlikede olan kelaynakların sayılarının artması için özverili bir şekilde çalıştıklarını aktaran Erdoğan, kuşların güvenli bir ortamda olmaları için gereken düzenlemeleri yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, yavru kayıplarının önüne geçmek için de çeşitli tedbirler aldıklarını anlatarak, "Kuşlarımızın huzurlu ve güvenli üremeleri için tedbirlerimiz her zaman olduğu gibi devam ediyor. Bu yıl düşmeden kaynaklı yavru kayıplarının önlem amacıyla yuvaların altına ağlar gerildi. Bu şekilde yuvadan düşen veya diğer yavrular tarafından atılan bireyler ölmeden veterinerlerimiz tarafından kurtarıldı veya hayata döndürüldü. Yavrularımızın beslenmesi yapılarak yetişkin hale gelmesi sağlandı." bilgilerini aktardı.

Kelaynakların beslendiği alanlardaki yöre çiftçileriyle görüşerek kuşların zehirlenmesine sebep olabilecek tarım ilaçlarını kullanmamalarını istediklerini vurgulayan Erdoğan, bölge halkının da bu konuda çok duyarlı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, yapılan tüm çalışmalar sayesinde yavru kelaynak sayılarında önemli bir derecede artık olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmaların sayesinde doğaya bıraktığımız kelaynaklardan rekor sayıda yavru elde ettik. Bu yıl 68 yavruyla dönemi kapattık. Bizim için mutluluk verici bir olay."

Kaynak: AA

Manşet

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