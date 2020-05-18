"Fırat'ın incisi"nde karagül hasadı başladı
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"Fırat'ın incisi"nde karagül hasadı başladı

Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagül, çeşitli alanlarda kullanılmak üzere özenle hasat ediliyor.

18.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:06

Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagül, çeşitli alanlarda kullanılmak üzere özenle hasat ediliyor.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin "saklı cenneti" olarak nitelendiriliyor.

Yılın her döneminde binlerce kişinin ziyaret ettiği ilçe, kendine has coğrafi özellikleriyle dünyada sadece yörede yetişen karagül bitkisini de barındırıyor. Birecik Barajı'nın suyunun yükselmesiyle bölgede yetişme alanı azalan karagül, kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alıyor.

Kaymakamlık, Belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geniş bir alana yayılması amacıyla üç serada yetiştirilen karagül, bu yıl da havanın ısınmasıyla açarak güzelliğini sergiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle eşsiz simsiyah rengini ve kokusunu sadece bölge halkına gösteren karagül, seralardaki görevliler tarafından çeşitli alanlarda kullanılması amacıyla dallarından kesilerek hasat edilmeye başlandı.

"Kokulu ve bir o kadar da asil bir bitki"

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karagülün Halfeti ile özdeşleşmiş bir bitki olduğunu söyledi.

Yıllar önce Birecik Barajı suyunun yükselmesiyle karagül yetiştirilen birçok bölgenin su altında kaldığını hatırlatan Çakmaklı, şöyle devam etti:

"Tabii karagülü, saklı cennetin, Halfeti'mizin, sessiz şehrimizin saklı kokusu olarak ifade ediyoruz. Halfeti ile özdeşleşmiş, ilkbahar ve sonbaharda açan bir çiçek. İlk siyah olarak açıyor ve bir süre sonra da rengini koyu kırmızıya çeviriyor. Ancak bu siyah rengini sadece Halfeti'de alıyor. Başka yerlerde yapılan denemelerde, çalışmalarda karagülün siyah açmadığı ve farklı renk tonlarında yetiştiği tespit edildi. Karagül, Halfeti'nin iklimsel özelliğinden, Fırat Nehri'nin suyundan ve bu bölgenin toprağının özelliğinden bu siyah renk ve kokusunu almaktadır. Bu üç önemli özellik bir araya geldiğinde karagül, siyah olarak kendini göstermektedir. Karagül kokulu ve bir o kadar da asil bir bitki."

Çakmaklı, karagülün ilçede üretim alanlarını genişletmek amacıyla Bakanlık olarak çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda halk eğitim merkezinde yöre halkına karagül yetiştirme eğitimi verildiğini ifade etti.

"Yapraklarından çay, lokum, kokusundan parfümler üretiliyor"

Karagül'ün yaklaşık 3 hafta önce açmaya başladığını ve hasadının yapıldığını söyleyen Çakmaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halfeti'de Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bünyesinde olmak üzere üç sera bulunmaktadır. Karagül 6-7 haftalık bir dönemde açıyor. Gonca haline gelince tam açmadan siyah rengini alıyor. Siyah rengini alınca da hasat ediliyor. Hasat edildikten sonra seralarda gerilen iplere dalıyla birlikte kurutulmaya bırakılıyor. Tamamen kuruyunca daha sonra kullanım şekline göre paketleniyor. Hediyelik paketler haline getiriliyor, yapraklarından çay, lokum yapılıyor, kokusundan parfümler üretiliyor."

Karagülün markalaşması için de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çakmaklı, Bakanlığa ait Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Projesiyle daha fazla pazarlama ve markalaşma imkanı bulacağını belirtti.

"Hediyelik paketler hazırladık"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece yöre halkının karagülü görme fırsatı bulduğunu anlatan Çakmaklı, şunları kaydetti:

"İlkbaharda karagülü maalesef ziyaretçiler göremeyecek ancak yılda iki defa açtığı için sonbaharda tekrar açacak. İnşallah sonbaharda her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda ziyaretçi gelip karagülü dalında görme fırsatı bulabilecek. Biz yine de buraya gelemeyecek vatandaşlarımız için Bakanlığımızın ambleminin de üzerinde olduğu, içerisinde kurutulmuş karagülün bulunduğu hediyelik paketler hazırladık. Ziyaretçilerimiz talep ederlerse kendilerine gönderilecek."

Kaynak: AA

Manşet

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