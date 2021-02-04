ŞANLIURFA - Fırat'ın havyarı Avrupa sofralarını süslüyor

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Fırat Havzasın'daki alabalık tesisleri Kafeslerde yetiştirilen alabalıklar Alabalıklar yumurtalarının alınması Ayfish Su Ürünleri İşletmesinin direktörü Muhammed Kartal Akkaya ile röportaj Alabalık yetiştiriciliği yapan Mehmet Akgül ile röportaj Tesislerde balık yumurtasının işlenmesi...

Fırat Havzasın'daki alabalık tesisleri

Kafeslerde yetiştirilen alabalıklar

Alabalıklar yumurtalarının alınması

Ayfish Su Ürünleri İşletmesinin direktörü Muhammed Kartal Akkaya ile röportaj

Alabalık yetiştiriciliği yapan Mehmet Akgül ile röportaj

Tesislerde balık yumurtasının işlenmesi

Tesislerdeki balık yumurtaları Fırat'ın havyarı Avrupa sofralarını süslüyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde üretilen yaklaşık 16 bin ton alabalık yumurtası yurt dışına ihraç ediliyor

Ayfish Su Ürünleri İşletme Direktörü Muhammed Kartal Akkaya:

"Ürettiğimiz balık yumurtalarının yüzde 95'ini başta Rusya olmak üzere Belçika, Almayan, Romanya ve Fransa gibi ülkelere ihraç ediyoruz"

YASİN DİKME - GAP'ın başkenti konumundaki Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde üretilen alabalık yumurtaları Avrupa'da sofraları süslüyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile birçok alanda ilerleme sağlayan Şanlıurfa, alabalık üretimiyle de son yıllarda adından söz ettiriyor.

Bu kapsamda Birecik ilçesindeki Karkamış Barajı'nın su toplama havzasında kurulan alabalık çiftliklerinin sayısı her geçen yıl artıyor. Fırat Nehri kıyısındaki alabalık tesislerinin sayısı da 40'a yaklaştı. Havzada bulunan tesislerde üretilen 15-16 bin ton civarında somon ve alabalık yumurtası, Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Aralık ve şubat aylarında balık yumurtası hasadı yapan alabalık yetiştiricileri bu yıl yüksek verim bekliyor.

Fırat Nehri'ndeki Ayfish Su Ürünleri İşletmesinin direktörü ve Su Ürünleri Mühendisi Muhammed Kartal Akkaya, AA muhabirine, nehirde alabalık yetiştiriciliğinin her yıl arttığını, buna paralel olarak balık yumurtası üretiminin yükseldiğini belirtti.

Bölgenin alabalık yetiştiriciliğine çok uygun olduğunu dile getiren Akkaya, Fırat Havzası'nın Türkiye'de alabalık üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Havzanın kapasitesiyle Türkiye'nin alabalık ihtiyacının büyük bölümünü karşıladığını anlatan Akkaya, "Türkiye'de alabalık yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerden yüzde 80'i yazın suyu ısınan barajlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu bölgelerde yaz aylarında alabalık üretimi olmuyor. Yazın da suyu soğuk olan Fırat Havzası gibi bölgeler çok kısıtlı. Fırat Havzası yazın Türkiye'nin alabalık ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayabiliyor." dedi.

Alabalık ve balık yumurtasına yurt dışından yoğun talep var

Havzanın balık yumurtası üretiminde de önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Akkaya, şöyle konuştu:

"Alabalığın gelişimi, mevsimsel olarak su sıcaklığı, havadaki ısı ve güneş ışıklarına bağlı oluyor. Türkiye'de kasım ile nisan ayı arasında alabalıklar yumurta veriyor. Tesisimiz birkaç yıl önce kurulmasına rağmen 100'ün üzerinde kafesimiz var. İşletmelerimizde yılda Türk somonu dediğimiz yaklaşık 10 bin ton büyük alabalık üretimi yapıyoruz. Bunun yanında tesislerimizde 70-80 ton havyar üretimi yapıyoruz. Havzadaki diğer işletmelerle birlikte 16 bin ton civarında üretim yapılıyor. Alabalık yumurtasında aralık ve şubat aylarında sağım yapıyoruz. Balık yumurtalarını salamura edip 2 yıl muhafaza edebiliyoruz. Arz ve talebe göre üretim yapıyoruz, ürettiğimiz balık yumurtalarımızın yüzde 95'ini başta Rusya olmak üzere Belçika, Almayan, Romanya ve Fransa gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Küçük de olsa yurt içine de alabalık yumurtası satıyoruz."

Alabalık yetiştiriciliği yapan Mehmet Akgül de işlerinin zor ancak getirisinin yüksek olduğunu söyledi.

İşini severek yaptığını aktaran Akgül, "Çalıştığımız iş çok zahmetli ve bir o kadar da tehlikeli. Soğuk hava, dalgalarla ve çoğu zaman fırtınayla mücadele ediyoruz. Alabalık sektörü bölgeye çok şey katıyor. Bu tesislerde yüzlerce kişi ekmek kazanıyor. Burada alabalık ve balık yumurtası üretiyoruz. Ürettiğimiz balık yumurtalarını tuzlayıp havyar yapıyor, Avrupa'ya ihraç ediyoruz. İhraçla birlikte Türkiye ekonomisi gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme